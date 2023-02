Für den KV Mutterstadt steht in der Zweiten Bundesliga Mitte des Deutschen Classic-Keglerbundes eine weite Auswärtsfahrt fast an die Tschechische Grenze an.

Mutterstadt tritt am Samstag (13.30 Uhr) beim bayerischen Verein SKK Eschlkam an und braucht im Kampf gegen den Abstieg dringend ein Erfolgserlebnis. Eschlkam, Aufsteiger aus der Landesliga Bayern, belegt derzeit den achten Platz in der aktuellen Tabelle, liegt sieben Punkte vor dem KVM. Am letzten Spieltag gewann der SKK sehr souverän bei Blau-Weiss Auma, was mit Sicherheit viel Selbstvertrauen gebracht hat.

Was Mutterstadt Mut macht, ist der Heimsieg in der Hinrunde gegen Eschlkam. Allerdings spielt der SKK auf seinen Heimbahnen im Schnitt 3577 Kegel. Der Auswärtsschnitt der Mutterstadter liegt dagegen bei 3338 Kegeln. Aufgeboten sind beim KVM Jürgen Puff, Jochen Schweizer, Johannes Hartner, Bastian Hört, Armin Kuhn und Wilfried Klaus.