Seit Anfang Februar sind zwei Übergangskonstruktionen an der Kurpfalzbrücke saniert worden. Für diese Arbeiten wurden in zwei Bauabschnitten die Zufahrten gesperrt. Auch Straßenbahnen sind nachts nicht gefahren. Ab Donnerstagabend kann der Verkehr nach Angaben der Stadt wieder fließen. Die Brücke stehe dann in jede Fahrtrichtung uneingeschränkt zur Verfügung. Ab Karfreitag fahren auch die Bahnen wieder wie gewohnt. Im Zuge der Arbeiten wurde ein zusätzlicher Sanierungsbedarf am nördlichen Unterbau der Brücke festgestellt. Die Reparatur soll in den nächsten Wochen beginnen – laut Stadt diesmal ohne Verkehrsbeeinträchtigungen.