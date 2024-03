Der KSC Friesenheim trauert um seinen ehemaligen langjährigen Vorsitzenden Gregor Hadji-Wassiliu. Der 1946 im Hemshof geborene Sohn eines griechischen Vaters und einer deutschen Mutter starb nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren.

Mit neun Jahren kam Wassiliu 1955 bei seinem Friesenheimer Verein zum Ringen . Diese Sportart ließ ihn bis zu seinem Tod nicht mehr los. Er gehörte lange Zeit zu den Spitzenringern des KSC Friesenheim. Nach seiner aktiven Zeit als Sportler stand er dem KSC Friesenheim ununterbrochen in anderer Funktion zur Verfügung: Er war zeitweise erfolgreicher Trainer, Sportlicher Leiter, Vorstandsmitglied und schließlich von 1990 bis 2021 auch ununterbrochen 31 Jahre lang Vorsitzender des Clubs und seiner rund 400 Mitglieder.

Als Vereinstrainer hatte er maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen athletischen Entwicklung von nationalen und internationalen Erfolgsringern wie Olympiasieger Pasquale Passarelli, Europameister Rolf Krauß oder dem neunfachen deutschen Meister Thomas Passarelli. Mit seiner Frau Ingrid (1949-2021), die ebenfalls lange Jahre zahlreiche Vereinsämter ausfüllte, hielt er gemeinsam auch in schweren Zeiten den KSC Friesenheim in der Erfolgsspur. Die Friesenheimer gehörten zwischen 1967 und 2000 viele Jahre als Verein oder Teil der KSG Ludwigshafen der Ringer-Bundesliga an.