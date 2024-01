Mit einem ansehnlichen und hoffnungsvollen Aufgebot an Nachwuchsringern fahren am Samstag die beiden Ludwigshafener Schwerathletik-Vereine ASV Ludwigshafen und KSC Friesenheim mit dem VfK Schifferstadt zu den pfälzischen Jugend-Meisterschaften im Freistilringen in Haßloch.

Der ASV Ludwigshafen hat insgesamt 18, der KSC Friesenheim 14 junge Ringer im Alter zwischen sieben und 17 Jahren für die verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen gemeldet. „Wir rechnen in Haßloch mit insgesamt weit mehr als 160 Teilnehmern“, freut sich Thorsten Libowski (Schifferstadt), der Sportliche Leiter des Ringerverbandes Pfalz, über das zunehmende Interesse an den Nachwuchs-Titelkämpfen.

Der KSC Friesenheim tritt erstmals seit mehr als einem halben Jahr mit seinen Ringern wieder in Erscheinung, nachdem die Wettkampfgemeinschaft (WKG) mit dem ASV Ludwigshafen aufgelöst worden war. Für die Trainer André Zoschke, Holger Rotermund und Silviu Buda sowie den KSC-Vorsitzenden Roland Veil ist das Aufgebot für Haßloch jedoch noch voller Rätsel, denn einige Ringer kennen ihre Sportart nur vom Training und haben noch nie einen echten Wettkampf bestritten. „Es ist für uns ein Neubeginn. Wir hoffen auf einige positive Überraschungen“, erklärt Veil im Vorfeld.

28 Ringer aus Schifferstadt

Der KSC Friesenheim startet in Haßloch mit folgenden 14 Nachwuchsringern: Shujada Khudida, Ömercan Isler, Deniz Gyndyuz, Sami Kundia, Julian Beck, Ardian Hasami, Kreshnik Kelmendi, Alex Sabau, Edgar Richter, Todor Stoyanov, Malik Muradi, Artur Richter, Ardian Enes und Sayed Asmail. Für den ASV Ludwigshafen gehen Emilio Marini, Akif Tasbas, Kanan Babazade, Deni Gantemirov, Tamira Rothweiler, Sandro Lehr, Aras Arslan, Yusuf Yildirim, Mert Brancato, Magomed Zurapova, Isa Bukhiev, Ismail Bukhiev, Demi Nurmatov, Ian Steckler, David Steckler, Tim Steckler, Nikola Tisma und Julian Aicher auf die Matte.

Auch der VfK Schifferstadt ist mit mehr als zwei Dutzend Nachwuchsringern bei den Wettkämpfen in Haßloch vertreten. Nach Angaben des ersten Vorsitzenden Thorsten Libowski werden voraussichtlich 28 Schifferstadter Schüler und Jugendliche die Farben des Vereins bei den Pfalzmeisterschaften vertreten.