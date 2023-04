Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein zweifelnder, ein verzweifelter Soldat der Bundeswehr, der bei seinem Afghanistan-Einsatz etwas unternommen hat, was er für richtig hielt. Sich dafür aber nun vor einer Untersuchungskommission verantworten muss – und eine Meinung hat zum Krieg. Die „falsche“. „Risse in den Wörtern“ ist ein Monologstück, das im Theaterhaus G7 in Mannheim zu sehen ist. Ein intensives Erlebnis.

Der junge Alexander Philippi (Moritz Hahn) hat sich seine Zukunft so schön ausgemalt. Nach der Schule geht er weg von zu Hause, wird Gerüstbauer, lernt seine Freundin