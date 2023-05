Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ESV Ludwigshafen verbringt eine weitere Saison in der Fußball-Bezirksliga. Das Team von Trainer Daniel Wehrle sicherte in der vergangenen Saison früh den Verbleib in der Klasse. Genau das ist auch diesmal das Ziel des Trainers.

Mit einem 4:2 (3:0)-Auswärtserfolg beim FVP Maximiliansau startete der ESV Ludwigshafen in die neue Bezirksligasaison. Die Freude über den verdienten Sieg wurde jedoch getrübt. Denn wie so