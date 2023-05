Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Seit Samstag spielen wir wirklich nur noch zum Spaß“, erklärte Daria Wilhelm. Nach der 1:8-Schlappe gegen den HTC Bad Neuenahr ist der Abstieg für die Oberliga-Damen des TC Mutterstadt sportlich besiegelt. Die Niederlage im Lokalderby bei der Zweitliga-Reserve des TC Oppau spielte deshalb am Sonntag nur noch eine untergeordnete Rolle. Oppau siegte nach einem 7:2 beim TC BW Homburg auch gestern mit 8:1 (5:1) gegen Mutterstadt und bleibt damit weiter in der Spitzengruppe.

Es war wie so oft in dieser Saison: In den einzelnen Spielen waren die Mutterstadterinnen durchaus auf Augenhöhe. Bestes Beispiel dafür das Duell zwischen Nadine Lang auf Oppauer Seite