Die Polizei hat am späten Dienstagabend in Oggersheim drei Jungs festgenommen, die in eine Kindertagesstätte einbrechen wollten. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 20.45 Uhr alarmiert. Er hatte beobachtet, wie mehrere Männer über einen Zaun des städtischen Kindergartens in der Mörikestraße geklettert waren und versuchten, ein Fenster einzuschlagen. Die Beamten fuhren sofort zum Tatort und erwischten drei Jugendliche auf dem Dach. Sie nahmen sie fest und durchsuchten sie. Dabei fanden sie Einbruchswerkzeug.

Den Erziehungsberechtigten übergeben

Laut Polizeibericht hatten die Jugendlichen versucht, an mehreren Stellen ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die zwei 14-Jährigen und der 15-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.