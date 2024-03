Am Montagabend haben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sowie die Dezernenten Beate Steeg (SPD) und Alexander Thewalt (parteilos) Bürger dazu eingeladen, an einem Akt des Gedenkens teilzunehmen. Mit einer Kranzniederlegung wurden am Europaplatz vor dem Stadthaus Nord die Opfer terroristischer Gewalt in Deutschland gewürdigt. Als Zeichen der Solidarität wurden Lichter für die Demokratie entzündet. Im Vorfeld betonte Steinruck die Bedeutung dieses Gedenktags: „Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam erinnern und den Opfern terroristischer Gewalt gedenken. Zugleich möchten wir ein starkes Signal für unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft setzen. Jede entzündete Kerze ist ein kraftvolles Signal der Solidarität, Einigkeit und des öffentlichen Bewusstseins und Engagements für die Bekämpfung von Gewalt und Extremismus.“