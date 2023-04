Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anlässlich der jährlichen Aktion „Darmkrebsmonat März“ ruft die in Ludwigshafen beheimatete Stiftung Lebensblicke dazu auf, das Thema Darmkrebsvorsorge nicht zu vernachlässigen. Denn noch immer erkrankten in Deutschland jährlich rund 55.000 Menschen an Darmkrebs, und 26.000 Betroffene sterben an der Krankheit.

Solche Zahlen müssten nicht sein, betonte Stiftungsvorsitzender Jürgen Riemann. Denn Darmkrebs lasse sich bei frühzeitiger Erkennung oft vollständig heilen. Daher sei