Für Jutta und Lothar Kranz gehören Tiere schon immer zum Leben dazu. Beim Stöbern im Internet ist die Oppauerin auf einen rumänischen Verein gestoßen, der Straßenhunde aufnimmt. Inzwischen sind die Eheleute Vorsitzende der „Vergessenen Seelen Curtea de Arges“ und vermitteln Vierbeiner aus Rumänien.

Im Jahr 2014 lebten etwa 450 Hunde in großen behelfsmäßigen Gehegen in dem malerischen Ort Curtea de Arges in den Südkarpaten. Notdürftig, mit Maschendrahtzaun