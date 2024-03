Unter dem Motto „Demokratie stärken! Frauen wählen!“ wollen Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) am 8. März ein Zeichen für die „tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern“ setzen. Am Internationalen Frauentag wollen sie mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen zudem für einen demokratischen, sozial gerechten und wirtschaftlich starken Kontinent werben.

„Unsere Demokratie, Frauenrechte und der Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit geraten angesichts zunehmender populistischer, antidemokratischer, antifeministischer und europafeindlicher Tendenzen in den EU-Mitgliedsstaaten immer stärker unter Druck“, stellten sie am Freitag in einer Pressemitteilung fest. Die Wahlberechtigten fordern sie auf, ihre Stimme zu nutzen, um die demokratischen Kräfte zu stärken. „Denn wo rechtspopulistische und nationalistische Kräfte an der Macht sind, geraten mit der Demokratie auch die Frauenrechte in Bedrängnis.“

Auch bereits erkämpfte Rechte müssten immer wieder verteidigt werden, Frauenrechte seien Menschenrechte. „Nur in einem sozialen und gerechten Europa kann es tatsächliche Gleichstellung, gleiche Rechte für Männer und Frauen und die gleichen Möglichkeiten geben, ihr Leben frei von finanziellen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu gestalten.“ Dafür braucht es aus Sicht der DGB-Frauen gute Rahmenbedingungen für die eigenständige Existenzsicherung von Frauen, eine faire Aufteilung von bezahlter Erwerbs- und unbezahlter Familien- oder Care-Arbeit, gute öffentliche Angebote bei der Kinderbetreuung wie bei der Versorgung von Pflegebedürftigen.

Termin

Am 8. März laden die DGB-Frauen ab 17 Uhr zum Sektempfang ins Gewerkschaftshaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße 7, Mitte, ein. Danach wird der Film „Little Women“ zum Thema Geschlechterungerechtigkeit und Selbstbestimmung gezeigt. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist frei.