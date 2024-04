Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche. Am Dienstag drangen Unbekannte zwischen 7.45 und 18.45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Maxstraße (Mitte) ein. Aus der Wohnung wurde zwar nichts entwendet, jedoch die Wohnungstür beschädigt. Schaden: 500 Euro. Zwischen 20. und 23. April brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Fries-Straße (Edigheim) ein. Beute: ein Klapprad, eine Soundanlage, Arbeitsgeräte sowie Zubehör. Schaden: 5600 Euro. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222 oder 963-2773.