Die gestiegenen Energiepreise belasten die Verbraucher. Vor allem die, die ihren Strom bei Discount- oder Billiganbietern bezogen haben und denen nun reihenweise gekündigt wurde. Sie rutschen automatisch in die Ersatzversorgung beim regionalen Grundversorger. Das kann teuer werden und ruft die Verbraucherzentrale auf den Plan – auch in Ludwigshafen.

Das Telefon bei der Verbraucherzentrale in Mainz steht nicht still. Schon seit Oktober geht das so. Mittlerweile könnte der Verein vermutlich rund um die Uhr Fragen besorgter Menschen beantworten. „Die