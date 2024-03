Zwei Autos sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit deutlich zu hohem Tempo in Mannheim-Neckarau unterwegs gewesen. Zeugen berichteten laut Polizei, dass eine junge Frau mit ihrem Chevrolet in Richtung Innenstadt unterwegs war und dabei mehrere rote Ampeln missachtete. Die Beamten entdeckten die 19-Jährige auf dem Neckarauer Übergang. Neben dem Auto der jungen Frau fuhr laut Polizei ein schwarzer SUV, vermutlich ein Porsche, der ebenfalls viel zu schnell unterwegs war. Die 19-Jährige wurde angehalten. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Autorennens. Die Polizei nimmt unter Telefon 0621 833970 weitere Zeugenhinweise entgegen.