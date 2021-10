Dennis Engel ist ein eher ruhigerer Typ. Auf dem Fußballplatz blüht der Rechtsaußen jedoch auf und schoss in der Saison 2018/2019 für die Zweite Mannschaft der SG Limburgerhof als Stürmer über 30 Tore in der Fußball-C-Klasse. Seitdem ist er Stammspieler im Ersten SG-Team.

Am vergangenen Sonntag trafen Sie auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Die Partie gewannen die SG Limburgerhof mit 1:0 gegen Heiligenstein. Sie waren in der Nachspielzeit der Torschütze. Wie wichtig war dieser Treffer?

Für mich war das ein sehr wichtiger Treffer, da ich in den letzten Spielen einige Chancen vergeben habe. Daher war ich sehr unzufrieden mit mir. Mit dem Tor habe ich mir mein Selbstvertrauen zurückgeholt. Vor allem war es aber wichtig, der Mannschaft zu helfen, damit wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Jeder hat sich über den Treffer gefreut.

Dennoch läuft es in dieser Saison noch nicht wirklich rund. Limburgerhof ist Sechster, also Vorletzter. Mit ihrem Team gewannen Sie bisher nur gegen das Schlusslicht aus Heiligenstein. Warum klappt es noch nicht gegen die anderen Vereine?

Wir sind sehr schlecht in die Saison gestartet. Zudem haben wir viele neue junge Spieler hinzubekommen, aber auch einige Verletzte zu beklagen. Damit könnte der schwache Start sicher auch etwas zu tun haben. Wir sind noch nicht so eingespielt wie andere Mannschaften. An was es aber genau liegt, weiß ich selber nicht genau, aber wir sind motiviert.

Nach dem Siegtor gegen Heiligenstein führen Sie mit zwei Treffern die interne Torschützenliste an. Woran liegt es, dass die SG selten trifft? Gibt es eine Tormarke, die Sie sich in dieser Spielzeit als Ziel gesetzt haben?

Nein, das habe ich nicht. Natürlich will ich so viele Tore wie möglich erzielen, aber hauptsächlich gewinnen. Zudem spiele ich nicht mehr – wie damals in der C-Klasse – im Sturm, sondern komme über die Außen. Da will ich auch viele Vorlagen geben. Uns haben vorne häufiger die Ideen gefehlt, was aber auch an der guten Konkurrenz lag. Ich bin mir aber sicher, dass wir Tore schießen können und das auch werden.