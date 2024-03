Die Sanierungen der Ludwigshafener Hochstraßen Nord (B44) und Süd (B37) sowie der damit verbundene Abriss des seit Ende 2021 geschlossenen Rathaus-Centers treten in eine entscheidende Phase. Unter anderem wird am Wochenende damit begonnen, die insgesamt 1750 Fassadenelemente des Rathausturms Schritt für Schritt zu demontieren. Dafür werden Klettermastbühnen eingesetzt, um rund um den Turm von oben nach unten die einzelnen, jeweils 300 Kilo schweren Elemente zu entfernen. Sechs bis neun Monate wird das in Anspruch nehmen. Bis Ende 2025 soll das Rathaus-Center komplett verschwunden sein. Wegen der Fassadenarbeiten muss die B44 ab Samstag, 23. März, 5 Uhr, bis Sonntag, 24. März, 19 Uhr, in Fahrtrichtung Mannheim aus Sicherheitsgründen voll gesperrt werden. Die Stadtverwaltung rät, die Sperrung über die A6 großräumig zu umfahren.

Bereits Ende März beginnen auf der Baustelle für die 520-Meter-Ersatzbrücke der Hochstraße Süd die Arbeiten für den ersten Überbau über die Straßenbahngleise am Faktorhaus (Berliner Platz). Dafür muss der Straßenbahnverkehr über die Konrad-Adenauer-Brücke von 25. März bis 21. Juli eingestellt werden. Mehr zum Thema lesen Sie hier.