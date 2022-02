Die Hochschule Ludwigshafen trauert um Peter Klümper, der am 7. Februar im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Er war dort lange als BWL-Professor tätig und gilt als einer der Gründer einer eigenständigen Fachhochschule in Ludwigshafen.

Klümper war annähernd drei Jahrzehnte als Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule in Ludwigshafen tätig und in der Selbstverwaltung außerordentlich engagiert, wie es weiter in einer Mitteilung heißt. Als Dekan der Abteilung Ludwigshafen in der ehemaligen Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz sei er während seiner Amtszeiten von 1975 bis 1979 und 1991 bis 1995 maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass der Übergang in die Eigenständigkeit als Fachhochschule Ludwigshafen erfolgreich gestaltet werden konnte. Für seine besonderen Verdienste wurde ihm die Hochschulmedaille der Hochschule Ludwigshafen verliehen.

Klümper war der Hochschule auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst weiterhin eng verbunden und übernahm vor einigen Jahren die Koordination der sogenannten Professoren-Runde, in der sich ein bis zweimal pro Semester emeritierte und aktive Professorinnen und Professoren sowie Beschäftigte der Hochschule zum Austausch trafen. „Die Hochschule hat Professor Klümper und seinem außerordentlichen Engagement sehr viel zu verdanken. Er hat sie als moderne Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung in einer entscheidenden Phase maßgeblich mitgeprägt und war im gesamten Kollegium und in der Mitarbeiterschaft hoch angesehen“, würdigte Hochschulpräsident Peter Mudra den Verstorbenen. Noch im September sei Klümper bei Festveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum der Hochschule dabei gewesen und habe als Zeitzeuge über die Entwicklung berichtet. Die Hochschule werde ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.