Ums Hören und um Schwerhörigkeit geht es am Mittwoch, 13. Oktober, von 13.30 bis 15.30 Uhr beim virtuellen Diversity-Tag der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Er ist offen für alle und wird auch in Gebärdensprache übersetzt.

Nach Arthritis und Herzerkrankungen ist Hörverlust die dritthäufigste körperliche Erkrankung und betrifft Menschen jeden Alters. In Deutschland leben rund 80.000 gehörlose Menschen. Nach Angaben des Deutschen Schwerhörigenbundes gibt es etwa 16 Millionen schwerhörige Personen. Und etwa drei Millionen Menschen leiden unter ständigen Ohrgeräuschen, dem Tinnitus, wie die Hochschule Ludwigshafen mitteilt.

Corona verschärft Situation

Die Betroffenen müssen mit vielen Hindernissen zurecht kommen. Barrierefrei Bahn fahren oder den Notarzt rufen, ist für Menschen mit 100 Prozent Hörvermögen selbstverständlich. Für Menschen mit Höreinschränkung nicht. Die Corona-Pandemie samt Gesichtsmasken, digitalen Meetings und weniger physischem Kontakt hat die Situation nochmal verschärft.

Deshalb widmet die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt der Hochschule den diesjährigen digitalen Diversity-Tag dem Thema Hören und Schwerhörigkeit. „Wir wollen Betroffene zu Wort kommen lassen, Barrieren und Hilfen sichtbar machen und einen Einblick in die Welt der Gebärdensprache bieten“, sagt Diversity-Managerin Petra Schorat-Waly.

Vertrauensperson an der Hochschule

Der Diversity-Tag des Hörens findet am Mittwoch, 13. Oktober, von 13.30 bis 15.30 Uhr online statt. Auf dem Programm steht ein Vortrag von Petra Schorat-Waly: „Hören & Schwerhörigkeit – Eine Einführung“. „Bist Du taub, oder was?“ heißt ein Interview mit Peter Lösch, Vertrauensperson der Beschäftigten mit Schwerbehinderung an der Hochschule. Um Nachteilsausgleiche für Studenten mit Hörbehinderung geht es mit Kristina Scheuermann, Beauftragte für Studenten mit Schwerbehinderung und chronischen Erkrankungen. Außerdem gibt es eine Einführung in die Kommunikation von Gehörlosen. Anschließend sind laut Hochschule Diskussion und Austausch geplant.

Die Veranstaltung steht allen offen und wird in die deutsche Gebärdensprache übersetzt. Eine Anmeldung bis zum 12. Oktober über das Portal der Hochschule ist erforderlich unter www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/tag-des-hoerens.