Ein Länderspiel, zwei deutsche Meistertitel, 262 Spiele in einst höchstklassigen Vereinen, 76 Tore, 13 Trainerstationen (davon drei in der Bundesliga) – und dennoch von der Fußball-Öffentlichkeit so gut wie vergessen: Den in Altrip am 13. Juli 1913 geborenen Helmut Schneider kennen selbst in seinem Heimatort nur noch wenige Fußball-Enthusiasten.

Altrip und „großer Fußball“ – das verbinden die meisten Menschen eher mit dem Namen des 69-maligen Nationalspielers Manfred Kaltz, der einst von TuS Altrip