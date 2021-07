Am Samstag, 30. Juli, feiert die ehemalige Stadträtin Helga Koch ihren 80. Geburtstag. Die SPD-Politikerin war jahrzehntelang eine wichtige Stimme in der Kommunalpolitik. Koch hat sich zudem sozial sehr engagiert, die Suppenküche in Ludwigshafen gegründet und war an der Realisierung der „Tafel“ maßgeblich beteiligt.

Helga Koch steht für eine Sozialdemokratie, die sich für die weniger privilegierten Menschen einsetzt. Sie trat 1967 in die SPD ein. In der Männerdomäne Politik setzte sie sich die energische und wortgewandte Frau durch. 1974 zog sie in den Ludwigshafener Stadtrat ein, dem sie bis 2009 angehörte. Für ihr langjähriges Engagement in der Kommunalpolitik wurde sie mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet.

In der SPD-Fraktion brachte es Helga Koch zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden (1984 bis 2000). Sie war sozial-politische Sprecherin und verfolgte ihre Ziele dabei durchaus auch kämpferisch und mit großer Überzeugungskraft. Auch der Baubereich und das Klinikum gehörten mit zu ihren Schwerpunktthemen. Unter anderem war sie auch viele Jahre Mitglied im Aufsichtsrat des Klinikums, dem zweitgrößten Krankenhaus in Rheinland-Pfalz. Beim Verwaltungsgericht in Neustadt sowie beim Landessozialgericht in Mainz brachte sie ihr Fachwissen ein.

Suppenküche und Tafel gegründet

Neben der Politik engagierte sie sich ehrenamtlich. Helga Koch war eine treibende Kraft bei der Einrichtung einer Suppenküche, die im Hemshof arme Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Auch an der Gründung der „Ludwigshafener Tafel“ war sie maßgeblich beteiligt. Dort werden Lebensmittelspenden an Bedürftige verteilt. Herzenssache war für sie auch die Schaffung eines Gräberfelds für totgeborene Kinder auf dem Hauptfriedhof, das 2006 fertig gestellt wurde. Eltern, die ihr Kind verloren haben, wird dort ein Ort zum Trauern gegeben. Außerdem engagierte sich Helga Koch im Deutschen Roten Kreuz (DRK), wo sie im Kreisverband Führungsaufgaben übernahm. Sie setzte sie sich unter anderem für den Bau des DRK-Altenpflegeheims im Neubaugebiet Melm in Oggersheim ein und für Patientenhotel am Ebertpark in Friesenheim. Doch das 2011 eröffnete Hotel musste nach drei Jahren geschlossen werden. Das Projekt trug sich finanziell nicht. Das Evangelische Diakoniewerk Zoar übernahm die Immobilie und richtete dort ein Wohnprojekt für Menschen mit Beeinträchtigungen ein.

Die überzeugte Christin Koch engagierte sich auch Presbyterin in der evangelischen Erlöserkirchengemeinde in der Gartenstadt. Helga Koch hat viele Spuren in Ludwigshafen hinterlassen. Mit 70 Jahren zog sie sich aus allen politischen und ehrenamtlichen Aufgaben zurück. Für ihr Engagement ist sie vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. „Wer über so viele Jahrzehnte wie Helga Koch ehrenamtlich tätig war und ist, dem gebührt großer Dank, Respekt und Anerkennung“, gratuliert SPD-Chef David Guthier. Helga Koch lebt mit ihrem Ehemann Roland in der Gartenstadt, unterstützt von ihrer Tochter Kerstin und deren Familie.