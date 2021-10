Für die diesjährige Kindervesperkirche werden noch Helfer gesucht, wie die evangelische Kirche mitteilt. Die Einsatzzeiten sind Dienstag bis Freitag, 16. bis 19. November, jeweils von 11 bis etwa 13.30 Uhr. Vergangenes Jahr war wegen der Corona-Einschränkungen laut Kirche nur ein verändertes Programm mit Geschenktüten möglich. Jetzt sollen die Kinder der Albert-Schweitzer-Schule wieder zu Gast in der Protestantischen Jugendkirche in der Ludwig-Börne-Straße (Süd) sein. Dort werden sie bewirtet, spielen und basteln. Vor allem beim Service rund um das Drei-Gänge-Menü werden zahlreiche helfende Hände gebraucht, die Tische eindecken, Essen portionieren, Kinder an den Tischen bedienen, nach dem Essen abräumen und beim Spülen und Aufräumen helfen. Mit der Aktion macht die Evangelische Jugend Ludwigshafen auf Kinderarmut aufmerksam und möchte den Mädchen und Jungen eine Auszeit vom Alltag bieten. Wer die Kindervesperkirche an einem oder mehreren Tagen unterstützen möchte, kann sich bis zum 1. November per E-Mail an die Stadtjugendpfarrerin Florentine Zimmermann wenden unter florentine.zimmermann@ejl.de. Schüler können für den Zeitraum eine Schulbefreiung erhalten.