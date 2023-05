Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Friesenheimer Heinz Kerth ist schon als Zehnjähriger Mitglied im Ludwigshafener Schwimmverein 07 gewesen. Voller Dankbarkeit denkt der Senior nach vielen Jahrzehnten an seine Anfangszeit im Verein zurück. Durch viel ehrenamtliches Engagement hat er das zurückgegeben, was er in der Gemeinschaft als Jugendlicher Gutes erfahren hat.

Heinz Kerth erinnert sich noch genau an den Moment, als er beim Schwimmen im Willersinnweiher einen lauten Pfiff vernahm. Sein erster Gedanke: „Ach je, was habe ich jetzt verbrochen?“ Die