Der gemeinnützige Verein „Brotzeit“, der benachteiligten Schulkindern vor Unterrichtsbeginn ein kostenloses Frühstück anbietet, sucht für drei Ludwigshafener Grundschulen dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ab 55 Jahre. „Jedes fünfte Kind in Deutschland kommt aus den unterschiedlichsten Gründen ohne eine stärkende Mahlzeit zur Schule“, teilen die Verantwortlichen von „Brotzeit“ in einer Presseerklärung mit. Die Folgen seien mangelnde Konzentration, schlechtere Noten, soziale Ausgrenzung und geringere Chancen auf Bildung. Um dem entgegenzuwirken, bietet „Brotzeit“ bereits an zwölf Ludwigshafener Grundschulen ein kostenloses Schulfrühstück an, im Juni sollen nun die Gräfenauschule (Hemshof), die Rupprechtschule (Friesenheim) und die Ernst-Reuter-Grundschule (Gartenstadt) hinzukommen. „Dafür brauchen wir aktive Menschen, die mit viel Herzblut und Freude zum einen den Schülerinnen und Schülern ein Frühstück vorbereiten, zum anderen ihnen ihre wertvolle Zeit schenken und damit das Fundament für einen erfolgreichen Lerntag legen“, so der „Brotzeit“-Projektleiter der Förderregion Vorderpfalz, Matthias Sontowski. Konkret geht es um die Zusammenstellung eines ausgewogenen Frühstücksbuffets vor Unterrichtsbeginn – die Einsatzzeit liegt dabei je nach Schule zwischen circa 6.30 Uhr und 9 Uhr –, die Betreuung der Kinder in der Frühstückszeit sowie eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Schulleitung. Interessenten können sich unter Telefon 0176 34532527 oder per E-Mail an sontowski@brotzeit.schule melden. Für dieses Ehrenamt zahlt „Brotzeit“ eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale.