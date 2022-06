Rund 40 ukrainische Kinder aller Altersklassen und ihre Begleitungen haben die Einladung des Ludwigshafener Cine Star-Kinos im Walzmühle-Center genutzt und am Donnerstagnachmittag zusammen eine Gratis-Vorstellung angeschaut. „Der Besuch war für die Kinder und ihre Muttis ein voller Erfolg“, bilanziert Theaterleiter Thomas Ahaus.

Mit dem Film Paddington, eine britische Filmkomödie aus dem Jahr 2014, in der ein sprechender Bär die Titelfigur ist, hätten sich die Familien ein wenig Abwechslung verschaffen können. In Zusammenarbeit mit der Straßensozialarbeit des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt Ludwigshafen sei kräftig Popcorn geschaufelt worden. Zusätzliche Getränke für die Kids und ein Glas Sekt für die Erwachsenen – alles natürlich kostenfrei – hätten sofort für eine gute Stimmung gesorgt. Um Kindern aus der Ukraine, die mit ihren Familien in Ludwigshafen aufgenommen worden sind, nach der Flucht vor dem Krieg aus ihrer Heimat eine Freude zu bereiten, um ihnen „ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen ein paar tolle Stunden mit schönen Erlebnissen zu schenken“, hatte das Cine Star die Gratis-Vorstellung um 14 Uhr angeboten.

Das Besondere an dem gezeigten Film: Er lief auf Ukrainisch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj als Sprecher der Hauptfigur.„Allen aus der Ukraine geflüchteten Familien, die in Ludwigshafen bereits Schutz gefunden haben oder von hier aus weiterreisen, möchten wir damit von Herzen willkommen heißen. Für uns ist sicher kaum vorstellbar, was vor allem die Kinder bisher bewältigen mussten. Wir bewundern den großen Mut der ukrainischen Familien sehr und freuen uns darauf, ihnen mit der Einladung ins Kino eine kleine Auszeit schenken zu dürfen“, sagte Ahaus im Vorfeld.