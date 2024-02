„Die staatliche Förderbank KfW hat im Vorjahr 120 Millionen Euro an Förderzusagen in unserer Region in Ludwigshafen, Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis gegeben. Für Ludwigshafen betrugen die Zusagen 74 Millionen Euro, für den Kreis 33, für Frankenthal 13,2 Millionen Euro“, berichtet Grünen-Bundestagabgeordneter Armin Grau (64, Altrip). Damit seien Bürger, Mittelständler und Kommunen etwa durch Kredite für Existenzgründer oder für den klimafreundlichen Neubau gefördert worden. Das seien „starke Impulse“ für Wirtschaft, Bildung und Transformation in der Region. So müsse es im laufenden Jahr weitergehen, um Bürger und Unternehmen zu ermutigen, fordert Grau.