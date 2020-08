Die Grünen-Politiker Petra Mazreku und Raik Dreher haben sich dazu entschlossen, das Partei-Ausschlussverfahren zu durchlaufen und einen vorgelagerten Vergleich abgelehnt. Das haben die beiden am Freitagabend mitgeteilt. Dem vorausgegangen waren ihren Angaben zufolge zwei Vermittlungsgespräche beim Landesschiedsgericht. „Es konnten zwar Vermittlungsvorschläge in den Terminen erarbeitet werden, diese werden der Situation im Kreisverband aus unserer Sicht jedoch nicht gerecht“, sagt Petra Mazreku. Sie wünsche sich „eine Entscheidung in der Sache“. „Mit einem einfachen Vergleich fehlt die transparente und saubere Aufarbeitung, die für mich eins der wichtigsten Anliegen ist“, so Mazreku.

Streit trotz Rekordergebnis

Trotz Rekord-Ergebnis von 16,6 Prozent bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr brach der schon länger schwelende Streit zweier Lager in der Partei offen aus. Eine Folge war die Gründung zweier Stadtratsfraktionen, eine weitere das von den Mitgliedern des Kreisverbands beschlossene Parteiausschlussverfahren gegen Mazreku und Dreher.

Dreher möchte „saubere Klärung“

Eine Aufarbeitung und Befriedung kann laut Dreher nur „über eine endgültige Entscheidung des Landesschiedsgerichts“ erfolgen. Er ergänzt: „Auch im Sinne meiner Arbeit als Fraktionsvorsitzender möchte ich eine saubere Klärung der Angelegenheit herbeiführen.“