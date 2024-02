Am Wochenende sowie am Rosenmontag und Fasnachtsdienstag haben in der Region viele Umzüge und Veranstaltungen stattgefunden. Laut Polizei kamen beispielsweise am Samstag 25.000 Besucher nach Hockenheim und einen Tag später 10.000 nach Ketsch. Auch die Umzüge am Dienstag unter anderem in Heidelberg (180.000), in Mannheim-Sandhofen (20.000), in Schwetzingen (20.000), in Nußloch (10.000) und in Mannheim-Neckarau (10.000) sowie die Straßenfasnacht in der Mannheimer Innenstadt (15.000) seien bei schönem Wetter bestens besucht gewesen. Die Polizei musste nach eigenen Angaben nur selten eingreifen. Insbesondere zu späterer Stunde sei es vereinzelt zu Körperverletzungen, Beleidigungen, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen gekommen, bei denen oft der Alkohol eine Rolle gespielt habe, hieß es. Gravierende Straftaten habe es nicht gegeben.