Ein 40-Jähriger ist laut Polizei am Dienstag auf ein falsches Gewinnversprechen hereingefallen. Er wurde von einem Mann angerufen, der ihm einem Gewinn in Höhe von 39.000 Euro verkündete. Um das Geld zu bekommen, müsse er nur Google-Play-Karten in Höhe von 900 Euro kaufen. Im Anschluss würde der Gewinn überwiesen werden. Der 40-Jährige kaufte die vereinbarten Google-Play-Karten und übermittelte die Guthabenkarten. Da der 40-Jährige bisher nichts von dem Gewinn sah, wurde er stutzig und kontaktierte die Polizei.

Mehr Glück hatte ein 69-Jähriger. Er wurde von einer Unbekannten angerufen, die ihm 39.000 Euro versprach. Der Senior erkannte die Masche und alarmierte die Polizei.