Durch die finanzielle Förderung des rheinland-pfälzischen Frauenministeriums kann in diesem Jahr eine neue Kinder-Interventionsstellen in Ludwigshafen eröffnet werden. „Mir ist es ein Anliegen, dass der Gewaltkreislauf so früh wie möglich durchbrochen werden kann und die mitbetroffenen Kinder dabei bestmögliche Unterstützung erfahren, daher sind die neuen Kinder-Interventionsstellen so wichtig“ betont Frauenministerin Katherina Binz (Grüne). Kinder und Jugendliche, die in gewaltgeprägten Familien leben, liefen Gefahr später als Erwachsene selbst Opfer von Misshandlung und Missbrauch, aber auch selbst Tätern zu werden. „Hier wollen wir mit der Beratungsarbeit der Kinder-Interventionsstellen und einem sehr niedrigschwelligen Zugang frühestmöglich einen Ausweg aufzeigen“, erklärt Ministerin Binz. Kinder-Interventionsstellen beraten mit dem Einverständnis der Mutter die bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen mitbetroffenen Kinder und sind immer an eine Interventionsstelle angedockt. Die Interventionsstellen kommen aktiv auf eine Frau zu, wenn sie bei einem Polizeieinsatz wegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen einer Beratung zugestimmt hat.