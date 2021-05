Auch unser Mai-Bilderrätsel haben unsere Leserinnen und Leser wieder geknackt: Gesucht war das Gesundheitsamt in der Dörrhorststraße in der Stadtmitte. Knapp 20 Leser haben mitgemacht, und fast alle wussten die richtige Antwort.

Das Relief unserer Rätselbilds hat die entscheidenden Hinweise auf die Funktion des Gebäudes gegeben: zwei Mörser, Reagenzgläser und ein Erlenmeyerkolben. Der Backsteinbau steht übrigens nicht unter Denkmalschutz und gehört dem Land. Dauermieter ist die Kreisverwaltung, die in den Räumen die Abteilung Gesundheit- und Verbraucherschutz untergebracht hat. Dazu zählen das Gesundheitsamt und das Veterinäramt. Aber nicht nur mit Tierseuchen, Infektionszahlen oder unhygienischen Imbisslokalen beschäftigten sich die Mitarbeiter dort. Auch das Rechnungs- und Prüfungsamt ist im Gebäude untergebracht, wie die Kreisverwaltung weiter informiert.

Nach deren Angaben arbeiten derzeit in dem Gebäude rund 80 Personen: Ärzte, Hygieneinspektoren, Medizinische Fachangestellte, Tierärzte, Lebensmittelkontrolleure und Verwaltungspersonal. Um in der Corona-Pandemie mehr Büros zur Verfügung zu haben, hat das Gesundheitsamt eine Außenstelle im ehemaligen Shell-Haus im Stadtteil Süd eingerichtet. Dort geschieht unter anderem die Kontaktverfolgung bei Infizierten. Das Personal wurde dafür aufgestockt: Mehr als doppelt so viele Menschen wie in der Dörrhorststraße arbeiten mittlerweile im Shell-Haus in der Fallverfolgung.

Gewinner ausgelost

Da dieser Bereich besonders im Fokus der Öffentlichkeit tippt, hat beim Bilderrätsel auch ein Leser auf das Shell-Haus getippt. Der Rest lag richtig. Aus den korrekten Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost: Je zwei RHEINPFALZ-Tassen gewonnen haben Werner Kirstein (Ludwigshafen) und Angelika Holzschuh (Mutterstadt). Das nächste Bilderrätsel „Wo isses?“ gibt es dann im Juni.