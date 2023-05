Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2019 ist der TuS Gronau aus der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt abgestiegen. Danach folgten zwei abgebrochene Serien. In dieser Runde streben die Grün-Weißen die Rückkehr in die B-Klasse an. In der spannenden Aufstiegsrunde der C-Klasse Nord/West belegt der TuS nach zehn Spielen den zweiten Tabellenplatz und rangiert nur einen Zähler hinter Spitzenreiter FV 21 Haßloch.

Der Erste ist Direktaufsteiger, der Zweite bestreitet Entscheidungsspiele gegen den Vizemeister der Staffel Süd/Ost. Das ist derzeit der VfL Duttweiler. Der Sieger dieses Duells