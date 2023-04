Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei sieglosen Spielen feierte Verbandsligist Phönix Schifferstadt am Sonntag seinen ersten Saisonsieg. Mit 1:0 (1:0) bezwang das Team von Interimstrainer Peter Libowsky den SV Rülzheim knapp, aber verdient.

Ein Jahr ist es her, da stand die DJK Phönix Schifferstadt mit null Punkten aus drei Partien am Tabellenende der Verbandsliga, den SV Rülzheim vor der Brust. Die Vorzeichen vor dem Spiel am Sonntag