Eine Zeugin hat der Polizei gemeldet, dass sie am Mittwoch, gegen 6 Uhr, eine Unfallflucht in der Heinrich-Caro-Straße in Oppau beobachten konnte. Der bisher unbekannte Fahrer eines Firmenwagens wollte laut Polizei von der Heinrich-Caro-Straße nach links in die Austraße abbiegen und beschädigte ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro am geparkten Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer fuhr direkt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.