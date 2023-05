Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kurpfalz Bären und TSG Friesenheim haben ein Ziel, den Mädchen- und Frauenhandball in den Leistungsbereich führen. Deshalb firmieren sie ab 1. Juli als Leistungszentrum Rhein-Neckar-Pfalz. Der Cheftrainer ist in Baden und Pfalz kein Unbekannter.

Am Montag gaben Romina Hessler (TSG) und Christian Lange (Bären), bekannt, dass Eyub Erden (51) an seine frühere Wirkungsstätte in Ludwigshafen zurückkehrt. 2015/16 war er mit