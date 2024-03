Die Polizei sucht einen orangefarbenen VW Golf, der am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr durch ein riskantes Überholmanöver auf der K11 zwischen Mutterstadt und Oggersheim aufgefallen ist. Wie die Beamten berichten, scherte der Wagen trotz Gegenverkehrs und Überholverbots aus und überholte drei Autos. Diese mussten sehr stark abbremsen, damit der Golf wieder einscheren konnte und nicht frontal in den entgegenkommenden Lieferwagen fuhr. Der VW überholte anschließend noch ein anderes Auto und fuhr weiter in Richtung Oggersheim. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621 9632403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de melden.