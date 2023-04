Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Dienstag erinnert eine „Stolperschwelle“ vor dem BASF-Besucherzentrum an die etwa 30.000 Zwangsarbeiter, die in Ludwigshafen im IG Farben-Werk während des Krieges von 1940 bis 1945 ausgebeutet wurden. Der Konzern stellt sich damit seiner Vergangenheit und will auch in der Gegenwart gegen Diskriminierung und Rassismus eintreten.

65 Zentimeter breit und zehn Zentimeter hoch ist die Messingplatte im Pflaster vor dem Eingang zum BASF-Besucherzentrum am Tor 2. Eine Inschrift erinnert an das Schicksal der 30.000 Zwangsarbeiter –