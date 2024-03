Im Auftrag der TWL Netze GmbH legt die Firma Schmidt KG eine Gashochdruckleitung in der Rheinstraße in Oppau um. Von der Baumaßnahme, die Anfang März begonnen hat, ist der Abschnitt zwischen Stadtpark Oppau und Großer Katzenpfad betroffen. Die Arbeiten an der Gasleitung, die teilweise durch das Werksgelände der BASF verläuft, erfolgen aufgrund der geplanten Erweiterung eines Umspannwerks der BASF. Hausanschlüsse sind von der Maßnahme nicht betroffen, teilen die Technischen Werke (TWL) weiter mit. Die Bauarbeiten gliedern sich in vier Abschnitte: Nach der Umlegung der ersten Leitungsmeter wird im zweiten Bauabschnitt die Gasleitung bei der Querung der Rheinstraße erneuert. Busse der Linie 83 werden dann eine Ersatzhaltestelle in der Bürgermeister-Trupp-Straße anfahren. Im dritten und vierten Abschnitt werden die weiteren der insgesamt rund 800 Leitungsmeter umgelegt. Die Arbeiten sollen Ende Juni beendet sein.