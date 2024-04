In der Hochfeldstraße (Gartenstadt) ist am Montag gegen 13 Uhr ein Zwölfjähriger von einem Auto erfasst worden. Das Kind lief nach Angaben der Polizei zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße. Ein vorbeifahrendes Auto streifte den Zwölfjährigen mit dem Außenspiegel. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.