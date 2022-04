In der Gartenstadt sind 41 neue Bäume gepflanzt worden. Möglich gemacht hat dies die Spendenaktion ,,Bürger spenden Bäume’’ der Siedlergemeinschaft Niederfeld. Weitere Pflanzungen sollen folgen.

,,Ursprünglich sind wir von 50 Bäumen ausgegangen, als wir im Frühjahr 2020 erstmalig zu Baumspenden aufgerufen haben’’, erläutert Josef Waldmann, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Niederfeld, die Anfänge der Aktion ,,Bürger spenden Bäume.’’ Doch die Resonanz war so groß, dass sich bis jetzt über 100 Baumspender bei dem Verein gemeldet haben.

Die Bäume werden in Zusammenarbeit mit der Stadt gepflanzt. Bedarf für neues Grün ist da. ,,Weit über 100 neue Bäume entlang unserer Straßen in der Gartenstadt wurden in den vergangenen Jahren gefällt, weil alte Bäume abgestorben waren oder eine Gefahr darstellten’’, schildert Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) die Situation. Er lobte das Projekt ,,Bürger spenden Bäume’’, das den Zusammenhalt und das bürgergemeinschaftliche Engagement im Stadtteil zeige. Unter anderem gespendet haben Hans und Rosemarie Lemberger, die einen Baum zu Gedenken an ihre Familie pflanzen ließen.

Verantwortlich für die Anpflanzung der Bäume ist Gabriele Bindert, Bereichsleiterin für Grünflächen und Friedhöfe. ,,Dass sich die Bürgerinnen und Bürger eines Stadtteils über die Bäume in ihrem Stadtteil sorgen, kann man gar nicht genug schätzen. Dass wir als Verwaltung eine solche Aktion unterstützen, war für uns deshalb auch ganz wichtig’’, lobt Bindert die Spendenaktion. Die Siedlergemeinschaft Niederfeld will weiter machen und freut sich über jede Spende. Ab einem Betrag von 250 Euro dürfen sich die Spender auf dem Baumspenderplan einen Standort für „ihren“ Baum aussuchen.

Spendenkonto



Das Spendenkonto der Aktion, IBAN DE89 5455 0010 0193 1355 89.