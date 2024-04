„Die FWG Ludwigshafen erkennt die Notwendigkeit einer umfassenden Bildungsstrategie, die nicht nur die Sprachförderung in Kitas und Grundschulen, sondern auch die kontinuierliche Entwicklung von Familiengrundschulzentren berücksichtigt.“ So umschreibt der Vorsitzende Markus Sandmann die Position der Freien Wähler in Ludwigshafen. Insbesondere die Grundschulzentren könnten Familien und ihre Kinder unterstützen und Bildungschancen kontinuierlich verbessern. Maximal entgegen stehe dem aber, dass die derzeitige Förderung durch das Land nur bis zur nächsten Landtagswahl gesichert sei. „Die FWG Ludwigshafen fordert daher eine Verstetigung der Fördermittel, um die Familiengrundschulzentren nachhaltig zu etablieren“, teilt Sandmann mit. Eine weitere Forderung der FWG: „Es muss dringend wieder die Sprachförderung in den Kitas eingeführt werden.“ Diese dürfe nicht länger im regulären Personalschlüssel abgebildet werden, vielmehr seien spezielle Sprachförderkräfte in jeder Einrichtung nötig. Zudem sprechen sich die Freien Wähler für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung als Pflichtjahr aus. Auf diese Weise könne es verpflichtende Sprachkurse vor der Einschulung geben, kommentiert Sandmann. An das Mainzer Bildungsministerium gerichtet appelliert die FWG, „eine langfristige und effektive Bildungspolitik zu gewährleisten“. Es sei an der Zeit, gemeinsam zu handeln, um die Zukunft der Kinder und das Zusammenleben in Ludwigshafen zu sichern.