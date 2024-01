Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jürgen Wingert, ein früherer Bundesligaspieler des Ludwigshafener SC, feiert heute 80. Geburtstag. Der in der Gartenstadt aufgewachsene und dort heute noch wohnende Mittelfeldspieler hat viel erlebt. Auch eine besondere Begegnung mit Uwe Seeler.

Oftmals gibt es ein Spiel in der Laufbahn eines Fußballers, das seinen weiteren Weg beeinflusst. So war es auch bei Jürgen Wingert vom Ludwigshafener SC. Der spielte in der Saison 1964/65 in der