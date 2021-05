LUDWIGSHAFEN. Peter Hildebrandt (21) ist Linksverteidiger beim Fußball-Bezirksligisten Ludwigshafener SC, für den er schon in der Jugend spielte. Der Abwehrspieler, der vor zwei Jahren mit dem SV Rülzheim in die Verbandsliga aufgestiegen ist, wohnt auf der Parkinsel. Hildebrandt studiert an der Hochschule Mannheim Internationales Wirtschaftsingenieurwesen.

Herr Hildebrandt, die Saison im Amateurfußball ist unterbrochen worden. Für Sie ein nachvollziehbarer Schritt?

Hm, ich finde es sehr schade, dass wir nicht mehr spielen können. Sport ist wichtig für Leib und Seele und für die sozialen Kontakte. Ich glaube, dass das Risiko gering ist, sich auf dem Sportplatz anzustecken, weil man sich im Freien bewegt. Bei Hallensportarten ist das vielleicht etwas anderes. Zur Not könnte man umgezogen kommen, das Trikot überstreifen und nach dem Spiel zu Hause duschen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Ansatz ist, alle Sportarten auszusetzen. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr nicht mehr spielen, sondern quasi schon in einer vorgezogenen Winterpause sind.

Was machen Sie jetzt ohne Fußball mit der vermehrten Zeit?

Ich habe mit dem Studium begonnen, vieles läuft im Moment online. Das musste noch ein Jahr warten, weil ich im Februar eine vierwöchige Neuseelandreise angetreten hatte. Ich bin gerade noch vor dem Corona-Ausbruch zurückgekommen. Ich habe auch in einer Firma für Desinfektionsmittel gearbeitet. Das jetzt fehlende Training kompensieren wir mit Laufeinheiten. Im November soll das Team 500 Kilometer laufen. Die Ergebnisse werden über eine App an unsere Trainer Steffen Lang und Sören Breininger übermittelt. Schaffen wir die 500 Kilometer, unterstützen wir mit der Spende der beiden Trainer ein soziales Projekt – in dem Fall das Hospiz Sterntaler. Vielleicht kommen noch mehr Spenden zusammen. Während der Corona-Pause im Frühjahr bin ich regelmäßig mit meinem Teamkollegen Eleftherios Potsis gelaufen.

Der LSC steht in der Südgruppe der Bezirksliga auf Rang drei. Entspricht das dem Leistungsvermögen des Teams?

Die Platzierung geht in Ordnung. Unser Problem ist, dass uns Rückschläge aus der Bahn werfen. Ein Beispiel: In Weisenheim spielen wir 30 Minuten super, geben danach das Spiel aus der Hand und verlieren 2:4. Auch in Frankenthal hätten wir einen Punkt holen können. Erfreulich ist, dass der Kader stärker ist und verbreitert wurde. Gerade in der Offensive, in der wir in der vorigen Runde knapp besetzt waren, gibt es Alternativen. Teilweise haben wir da ein Luxusproblem. Beim LSC fühle ich mich sehr wohl. Der Zusammenhalt ist gut, die Chemie stimmt.