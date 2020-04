Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen hat den 23 Jahre alten Innenverteidiger Lukas Hartlieb vom Ligarivalen TuS Mechtersheim für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

„Für die Abwehrzentrale haben wir noch einen erfahrenen Mann gesucht. Ihn glauben wir in Lukas gefunden haben. Ich bin überzeugt, dass er uns verstärken wird“, sagte Markus Impertro, der Sportliche Leiter des FCA. Der gebürtige Ludwigshafener Hartlieb hat fast 80 Oberligaspiele bestritten und zählte in Mechtersheim zu den Leistungsträgern. In dieser Saison versäumte er keine Minute. Er begann beim ASV Maxdorf mit dem Fußball, wechselte dann zum SV Waldhof und spielte beim 1. FC Kaiserslautern in der B- und A-Junioren-Bundesliga. Außerdem war er sowohl beim FCK und in der Auswahl des Südwestdeutschen Fußballverbands Kapitän. Hartlieb hat das Potenzial zum Führungsspieler.

Marcel Höhn verlängert Vertrag

Außerdem hat Rechtsverteidiger Marcel Höhn seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Der 31 Jahre alte Höhn wechselte Ende August von Fortuna Heddesheim zur Arminia und stand danach in allen 16 möglichen Partien in der Startformation. „Damit haben wir alle vier Abwehrpositionen doppelt besetzt“, freute sich Impertro.