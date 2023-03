Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eyub Erden, Trainer der FSG Ketsch/Friesenheim, hatte sich nach der Niederlage der unter der Woche im Lokalderby bei den VTV Mundenheim eine Reaktion seiner Mannschaft gewünscht. Mit dem 35:22 (19:12)-Erfolg in der Handballoberliga gegen den TV Bodenheim zeigten die Spielerinnen vor 30 Zuschauern genau diese Reaktion, hätten sogar noch deutlicher gewinnen können.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit sieben oder acht freie Bälle verworfen“, kritisierte Erden. Kritik auf einem ganz hohen Niveau, denn was er nach der Aussprache in Folge der Derbyniederlage