Mit einem Picknick im Alwin-Mittasch-Park haben über 100 Friesenheimer Bürger am Freitagabend „ihren“ Park gefeiert. Viele Gäste hatten sich zuvor in einer Bürgerinitiative für den Erhalt des Parks engagiert – und gegen den geplanten Bau eines Park- und Gewerbekomplexes sowie einer Kita protestiert, der die Parkfläche verkleinert hätte. Auch aufgrund des Bürgerprotestes hatte die BASF vom für das Bauprojekt erforderlichen Teil-Verkauf des Parks abgesehen. Mit zu Gast beim Picknick sei auch Johanna Coleman, Geschäftsführerin der BASF Wohnen + Bauen GmbH, gewesen, so die Organisatoren. Nun gehe es darum, das Stück Grün am Klinikum auch gemeinschaftlich zu nutzen, es mit Aktionen von und für die Nachbarschaft aufzuwerten. „Wir wollen ein Zeichen des Miteinanders setzen“, sagt Annika Wind von der BI, die 2795 Unterschriften gegen das geplante Projekt gesammelt hatte. Für Musik sorgten unter anderem Blues-Gitarrist Tom Schaffert oder der Jazz-Saxofonist Olaf Schönborn und Gabi Klinger.