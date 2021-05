Die Mitglieder der Freien Wähler in Ludwigshafen haben am Samstag eine Kreisvereinigung gegründet. Die neue Gruppierung kümmere sich um Landes- und Bundesbelange, der FWG-Verein werde weiter ausschließlich kommunalpolitisch aktiv sein, so die FWG. Mit drei Mandaten ist ihre Fraktion im Stadtrat vertreten.

Der Vorstand



Thorsten Portisch (Kassenprüfer), Hans Arndt (Schatzmeister), Christian Ehlers, Ruth Hellmann (Schriftführerin), Hans Ehlers (Kassenprüfer), Markus Sandmann (Vorsitzender), Rainer Metz (stellvertretender Vorsitzender) .