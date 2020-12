In Ludwigshafen kommt ab 2021 ein Frauennachttaxi. Ein solches Angebot gibt es bereits in Mannheim seit September 2019 und stößt dort auf große Nachfrage. Die Grünen im Rat hatten daher schon vor ein paar Monaten die Prüfung eines solchen Angebots auch für Ludwigshafen gefordert. Jetzt hat sich der Hauptausschuss einstimmig dafür ausgesprochen. Laut Verwaltung werden dafür nun 100.000 Euro eingeplant. Außerdem wird eine neue Stelle geschaffen, die sich um die Koordination des Angebots kümmert. Insgesamt sind somit 167.000 Euro vorgesehen. Die Verwaltung betont aber, dass die Aufsichtsbehörde noch zustimmen müsse, da es sich beim Frauennachttaxi um eine freiwillige Leistung handele. Mit dem Konzept werden Taxifahrten für Frauen zwischen ab 22 Uhr mit fünf Euro bezuschusst. Ziel des Angebots ist, dass Frauen, die zu später Stunde in der Stadt unterwegs sind, auf diese Art und Weise vergünstigt und gleichzeitig sicher nach Hause kommen.