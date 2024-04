Daumendrücken, dass sich die Frühlingstemperaturen doch noch einstellen: Am Samstag, 27. April, 14 bis 22 Uhr, lädt der Fanclub der Eulen Ludwigshafen „Rheintal-Eulen #17“ in der Gaststätte Rheintal in der Friedrich-Profit-Straße 15 zum Frühlingsfest ein. Ein Tag nach dem Eulen-Heimspiel gegen Tusem Essen soll bei Live-Musik möglichst auch der nächste Heimsieg gefeiert werden. Steaks und Bratwurst vom Grill stehen unter anderem auf der Speisekarte. Um 16 Uhr öffnet die Cocktail-Bar, als Barmixer verdienen sich die Profis der Eulen. In ihre Mannschaftskasse fließt der Reingewinn, denn die Getränke zum Ausschank spendiert ihnen der Fan-Club, den seit Sommer Bernd Heßler als Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden und „Eulen-Motors“ Peter Ackermann führt.