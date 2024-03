Inmitten der Ludwigshafener Innenstadt geht die Frühjahrsmess „nach ihrer erfolgreichen Premiere im Vorjahr“, so die Stadtmarketinggesellschaft Lukom, vom 5. bis 14. April in ihre zweite Runde. Das neue Volksfestformat auf dem Berliner Platz begeistere Besucher unterschiedlichster Altersklassen mit einem Angebotsmix aus attraktiven Fahrgeschäften, Spiel- und Verkaufsständen sowie einem vielseitigen gastronomischen Angebot, so die Organisatoren. „Auf einen glanzvollen Kracher“ dürfen sich die Gäste in diesem Jahr gleich zum Auftakt beim großen Eröffnungsfeuerwerk am Freitag, 5. April, um 21.30 Uhr freuen. Die Frühjahrsmess hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.